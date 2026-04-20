銅鑼灣街頭MMA│其中一人為休班警 警方重申絕不姑息 嚴正處理

銅鑼灣駱克道兩男扭打案更加內情曝光，消息稱，其中一名涉案男子為一名班警員，因駕車問題與另一司機發生爭執，繼而大打出手，兩敗俱傷送院。警方重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

據了解，吳男（29歲）為警員，他與姓陳（25歲）並不認識，事發時兩人因駕駛問題起衝突。他們兩人其後已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到，案件交由灣仔警區重案組跟進。

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昨（19日）日中午12時許，吳男駕駛私家車沿駱克道往銅鑼灣方向行駛，至堅拿道天橋下方時，陳男駕駛一輛掛有粵港牌的七人車從堅拿道天橋左轉入駱克道，吳男見狀響咹示意。兩車其後駛至駱克道與波斯富街交界、銅鑼灣廣場二期對開候燈，兩人怒氣未消落車爭執，其間陳男向吳男女友潑水，吳男護花心切出手推撞，陳男隨即從車內取出一支25厘米長的黑色手電筒施襲還擊。

混亂間，吳男左後腦受傷，手肘及身體受傷，陳男則手腳受傷，兩人均被送往律敦治醫院治理。另外，吳男的29歲姓甘女友大腿及膝蓋受傷。