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西貢車房16歲少年首日開工 駕Tesla撞七人車剷入地產舖 女職員腳傷被困

突發
更新時間：13:04 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:04 2026-04-20 HKT

西貢鹿尾村路一車房發生交通意外。今日（20日）早上10時許，一名16歲男工在車房駕駛一輛Tesla電動車，準備將Tesla移位，未料Tesla突然失控，直撞前面一輛七人車，更將七人車推撞剷入一間地產舖內。其時地產舖一名女職員走避不及，被七人車撞倒，腳部受傷被困。救援人員到場將女職員救出，送往將軍澳醫院治理。

現場是鹿尾村路近蠔涌北路，消息稱涉事的16歲男工，是今日第一天在上址車房開工。事後他涉嫌「無牌駕駛」、「偷車」及「駕駛時沒有第三者保險」，被警方拘捕。所見涉事Tesla車頭泵把損毀，七人車則車尾凹陷，不排除有人踩錯油門肇禍，警方正調查事故原因。

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