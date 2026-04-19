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珍惜生命｜土瓜灣兩男女燒炭 清醒送院

突發
更新時間：22:42 2026-04-19 HKT
發佈時間：22:42 2026-04-19 HKT

今日（19日）晚上9時，警方接獲一名女子報案，指一對男女於土瓜灣美景街1至7號東興大樓一單位內燒炭自殺。

消息指，男事主年約50歲，而女事主則年約40歲。救援人員接報到場，發現兩人仍然清醒，但感到頭暈不適，遂即將他們送往醫院治理，警方正調查兩人輕生原因。

女子清醒送院。黃文威攝
女子清醒送院。黃文威攝
男子清醒送院。黃文威攝
男子清醒送院。黃文威攝

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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