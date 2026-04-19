Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳南公園持刀男狂奔惹驚魂 警證16歲青年喬裝遊戲角色 與友玩捉迷藏屬誤會

突發
更新時間：21:53 2026-04-19 HKT
發佈時間：21:53 2026-04-19 HKT

今日（19日）網上流傳一段短片，片中見到一名男子頭戴頭盔、身穿黑衫黑褲，手持一把利刀，在小朋友眾多的將軍澳南公園內奔跑，其動機惹人猜測。警方經調查後，相信事件發生於昨日（18日）晚上，一名16歲青年疑喬裝射擊遊戲《三角洲行動》的角色，與朋友玩「捉迷藏」，並無意圖傷人，事件為一場誤會。

相關新聞：有片｜將軍澳南公園黑衣男持刀狂奔 動機不明 街坊驚慌：要馬上報警

據了解，警方翻查大量影像及閉路電視記錄，相信事件發生於昨日（18日）晚上8時左右，鎖定青年於怡明邨籃球場出沒，遂向球場的青少年了解青年的身份。警方尋獲案發的頭盔及膠刀具，並無攻擊性，相信涉事的16歲青年喬裝射擊遊戲《三角洲行動》的角色，戴上頭盔及手持膠刀具，與朋友在將軍澳南公園玩「捉迷藏」，無意圖傷人。警方在青年的父親見證下，向他發出口頭警告，案件暫列「誤會」處理。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
8小時前
金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 章子怡舒淇陳法拉高貴現身 古天樂宣萱「情侶檔」亮相
01:20
金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 章子怡舒淇陳法拉高貴現身 古天樂宣萱「情侶檔」亮相
影視圈
2小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
12小時前
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
影視圈
7小時前
金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎直播不斷更新
金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎直播不斷更新 衛詩雅奪「最佳女配角」 杜德偉榮獲「最佳男配角」
影視圈
24分鐘前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家
金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家
影視圈
1小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
11小時前
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
飲食
10小時前
定存攻略｜港元定存新客享4厘息 特選客3個月2.55厘 外幣定存優惠有8厘
定存攻略｜港元定存新客享4厘息 特選客3個月2.55厘 外幣定存優惠有8厘
投資理財
9小時前