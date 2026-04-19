將軍澳南公園持刀男狂奔惹驚魂 警證16歲青年喬裝遊戲角色 與友玩捉迷藏屬誤會

今日（19日）網上流傳一段短片，片中見到一名男子頭戴頭盔、身穿黑衫黑褲，手持一把利刀，在小朋友眾多的將軍澳南公園內奔跑，其動機惹人猜測。警方經調查後，相信事件發生於昨日（18日）晚上，一名16歲青年疑喬裝射擊遊戲《三角洲行動》的角色，與朋友玩「捉迷藏」，並無意圖傷人，事件為一場誤會。

相關新聞：有片｜將軍澳南公園黑衣男持刀狂奔 動機不明 街坊驚慌：要馬上報警

據了解，警方翻查大量影像及閉路電視記錄，相信事件發生於昨日（18日）晚上8時左右，鎖定青年於怡明邨籃球場出沒，遂向球場的青少年了解青年的身份。警方尋獲案發的頭盔及膠刀具，並無攻擊性，相信涉事的16歲青年喬裝射擊遊戲《三角洲行動》的角色，戴上頭盔及手持膠刀具，與朋友在將軍澳南公園玩「捉迷藏」，無意圖傷人。警方在青年的父親見證下，向他發出口頭警告，案件暫列「誤會」處理。

