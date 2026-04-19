深水埗舖頭遇竊失6萬元 內地前員工涉穿櫃桶底被捕 另揭用假身份證

警方4月14日接獲報案，指深水埗東京街一商場店鋪有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊。人員接報到場，經初步點算，該店鋪共損失約6萬元現金。深水埗分區特遣隊與深水埗警區刑事調查隊第十隊接手調查，經深入調查及翻查大量包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視片段後，人員今日（19日）上午在旺角區荔枝角道一單位拘捕一名46歲姓陳內地男子，涉嫌「入屋犯法」。



初步調查顯示，被捕人曾於涉案店鋪任職，並懷疑曾以虛假香港身份證工作。被捕人同時涉嫌「違反逗留條件」及「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查，案件由深水埗警區刑事調查隊第十隊繼續跟進。行動中，人員檢獲懷疑被捕人犯案時所穿着的衣物，並起回部分失物，包括約1萬元現金。