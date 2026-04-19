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有片｜「抱樹文化」 蔓延香港 熱褲女爬樹打卡惹眾怒 目擊者：無品嘅行為唔好學

突發
更新時間：15:57 2026-04-19 HKT
發佈時間：15:57 2026-04-19 HKT

近日「小紅書」掀起一股「抱樹打卡」熱潮，聲稱擁抱樹木可以緩解城市生活壓力，令多名遊客趁假日湧入香港郊野公園，更無視政府部門在樹枝周圍設置的危險警告膠帶，肆意攀爬樹木。今日（19日）社交平台瘋傳多段影片，片中見到數名操普通話的短褲女子在西貢浪茄爬樹，其中更有人爬上樹丫躺着拍照，令在場人士側目：「影出嚟又唔係靚，無品嘅行為大家唔好學」。發帖者指朋友當時已要求該些內地人不要爬樹，但對方未有理會，更指現場有大樹被「踩爛」倒下。

有網民於社交平台Threads發文並上載多段影片，指日前在西貢浪茄見到多人爬樹，令人嘩然，「影相啫唔洗咁呀！經過浪茄沙灘見到好多人爬樹，用樹枝引體上升為咗影相，朋友叫唔好搞啲樹扮聽唔到，有啲樹枝都已經折斷了，沙灘亦有樹已經倒下。好差囉」。

從片中所見，一名操普通話的短裙長髮女子無視政府部門在樹枝周圍設置的危險警告膠帶，爬上一棵幼樹，之後再借力爬上樹丫，過程中更不慎露出打底褲。另外一名穿著熱褲的女子更誇張，躺在樹丫上拍照，現場有人立即表示：「影出嚟又唔係靚，無品嘅行為大家唔好學」，但在場排隊影相的內地遊客都未有理會。

影片引來網民狠批，指摘該批遊客行為極為離譜，更有人認為警方應該執法，「呢種唔叫爬樹，呢一個叫做破壞棵樹」、「重罰才有用，口頭勸喻佢當耳邊風 ，扮聽唔到」、「點解影相一定要爬上棵樹度影？」、「直接鬧啦，唔洗同佢客氣，反正勸唔聽」、「浪茄搞到咁，以前好清靜」、「應該禁止爛人到香港破壞」、「影張相都扮嘢過人」。

根據香港法例第96章《林區及郊區條例》，任何人士無合法權限而在政府土地（包括郊野公園等林區）內砍伐、切割或以其他方式摧毁樹木及植物，即屬違法；一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁1年。 

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