宏福苑大火｜災民明日起分批上樓 當局搭建帳篷及圍欄作準備

大埔宏福苑七座大廈的居民明日（19日）起分批上樓執拾，每戶最多只限4人，限時逗留3小時，而宏志閣未受大火波及，不納入今次安排。《星島頭條》今日（18日）下午到場了解，見到宏福苑對開入口附近搭建多個帳篷，現場亦加設圍欄和帳篷等，方便明日居民排隊上樓。當局亦在廣福邨平台設置帳篷，為居民上樓作援助。

宏新閣的居民首輪獲安排上樓，其後每日開放兩幢樓宇，順序為宏昌閣、宏仁閣、宏道閣、宏泰閣、宏建閣及宏盛閣，預計下月4日就會完成執拾。居民要先到廣福社區會堂登記，由當局派員陪同上樓，而大埔墟港鐵站亦會有免費接駁巴士接載居民。

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居民上樓執拾時會由警員或民安隊隊員陪同上樓，居民全程都要戴口罩、安全帽和防刮手套，為協助居民處理上樓事宜，政府於大埔浸信會公立學校內設立聯合詢問處，內設報案中心，由警員負責。若居民懷疑有物品遺失，可即場記錄求助。

政務司副司長卓永興接受傳媒訪問時表示，有97%、逾1,670戶宏福苑居民可按當局安排的指定時間上樓，共約6000人，當中逾兩成為65歲或以上長者。另外，有47戶選擇不上樓、少於10戶未能按獲編配時段上樓，當局會另作安排。