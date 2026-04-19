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國安教育日︱參觀醫療輔助隊總部開放日 許正宇：欣賞隊員無私奉獻

突發
更新時間：13:08 2026-04-19 HKT
發佈時間：13:08 2026-04-19 HKT

為響應4月15日的「全民國家安全教育日」，醫療輔助隊今（19日）晨在何文田總部舉行開放日，吸引大批市民參觀，各個攤位遊戲大排長龍，氣氛熱鬧，財經事務及庫務局局長許正宇讚賞醫療輔助隊人員的無私奉獻。

財經事務及庫務局局長許正宇致辭時說：「我希望大家參觀醫療輔助隊總部，及參加開放日之後，對我們國家安全及醫療輔助隊工作有更加深入了解，尤其欣賞醫療輔助隊工餘時間無私奉獻，為市民提供急救、醫療及衛生服務。」

香港醫療輔助隊的開放日，吸引不少市民參加，總部各樓層充滿人聲和笑聲，市民在參與各主題活動，包括三樓的「救護車輛展示區」，大、小朋友可近距離接觸救護車輛；四樓「遊戲區」，有國家安全教育遊戲及特；特色攤位，五樓則有精彩表演，欣賞中式步操，亦有急救示範；六樓就有「Are you OK」免費健康檢查。

有市民試坐醫療救護電單車拍照，各個特色攤位更是大排長龍，小朋友拋出籃球，在旁父母笑逐顏開。亦有長者即場做健康檢查，了解自己血壓等問題。

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