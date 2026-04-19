田灣邨噪音問題起爭執 21歲青年捱斬手傷 「和合圖」兩黑漢在逃

香港仔發生傷人案。周六（18日）清晨約5時許，警方接獲一名男子報案，指在田灣邨田康樓對開，被兩名男子以手及刀襲擊。救援人員接報到場，21歲巴基斯坦裔男事主手部被斬，清醒被送往瑪麗醫院治理。

據了解，遇襲巴籍青年與2名分別18歲及19歲表親，凌晨飲完酒後到田灣邨田康樓18歲青年住所，戶主因為不適在樓下休息，另外2人則到田健樓34至35樓梯間聊天等待。其間一名男子走至，指責聊天聲太吵，雙方隨即口角爭執，男子即致電找幫手，未幾另一名男子手持一把長約40厘米的砍刀現身威脅2青年，2人即逃往一樓大堂並報案。

與此同時，18歲戶主返回上址樓梯間時，遇持刀二人組，其中1人聲稱自己是黑幫成員:「我係合圖嘅，香港仔我睇嘅」，其後與青年一同走至一樓大堂，在那裡他們遇見了另外2名巴籍青年，持刀男得知對方己報案後試圖逃離，但21歲青年拉住他的T恤試圖阻止。持刀男即用砍刀砍向對方，青年以左手格擋，手指流血，持刀二人組隨後逃離現場。警方稍後接報到場，將受傷青年送院治療。

案件列作「傷人」及「自稱三合會社團成員」，交由西區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。警方正通緝一名姓王叫阿駿的38歲男子，他有黑幫和合圖背景，有刑事案底。另一名被通緝男子，年約30至40歲，1.8米高，黑短髮，穿黑T恤、黑褲。

案件列作「傷人」及「自稱三合會社團成員」，交由西區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。