Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田灣邨噪音問題起爭執 21歲青年捱斬手傷 「和合圖」兩黑漢在逃

突發
更新時間：01:38 2026-04-19 HKT
發佈時間：01:38 2026-04-19 HKT

香港仔發生傷人案。周六（18日）清晨約5時許，警方接獲一名男子報案，指在田灣邨田康樓對開，被兩名男子以手及刀襲擊。救援人員接報到場，21歲巴基斯坦裔男事主手部被斬，清醒被送往瑪麗醫院治理。

據了解，遇襲巴籍青年與2名分別18歲及19歲表親，凌晨飲完酒後到田灣邨田康樓18歲青年住所，戶主因為不適在樓下休息，另外2人則到田健樓34至35樓梯間聊天等待。其間一名男子走至，指責聊天聲太吵，雙方隨即口角爭執，男子即致電找幫手，未幾另一名男子手持一把長約40厘米的砍刀現身威脅2青年，2人即逃往一樓大堂並報案。

與此同時，18歲戶主返回上址樓梯間時，遇持刀二人組，其中1人聲稱自己是黑幫成員:「我係合圖嘅，香港仔我睇嘅」，其後與青年一同走至一樓大堂，在那裡他們遇見了另外2名巴籍青年，持刀男得知對方己報案後試圖逃離，但21歲青年拉住他的T恤試圖阻止。持刀男即用砍刀砍向對方，青年以左手格擋，手指流血，持刀二人組隨後逃離現場。警方稍後接報到場，將受傷青年送院治療。

案件列作「傷人」及「自稱三合會社團成員」，交由西區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。警方正通緝一名姓王叫阿駿的38歲男子，他有黑幫和合圖背景，有刑事案底。另一名被通緝男子，年約30至40歲，1.8米高，黑短髮，穿黑T恤、黑褲。

 

案件列作「傷人」及「自稱三合會社團成員」，交由西區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。
案件列作「傷人」及「自稱三合會社團成員」，交由西區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
21小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
5小時前
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
影視圈
2026-04-18 13:30 HKT
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
社會
2026-04-18 12:12 HKT
郭晉安18歲兒子郭令山近照曝光 安仔離婚後罕晒父子情 豪住7500呎總統套房
郭晉安18歲兒子郭令山近照曝光 安仔離婚後罕晒父子情 豪住7500呎總統套房
影視圈
18小時前
居屋裝修懶人包 破解「廚廁不能動」限制 零改動格局變出最強空間感丨唐耀賢
居屋裝修懶人包 破解「廚廁不能動」限制 零改動格局變出最強空間感丨唐耀賢
家居裝修
8小時前
黑衣男持刀在公園狂奔。
00:16
有片｜將軍澳南公園黑衣男持刀狂奔 動機不明 街坊驚慌：要馬上報警
突發
4小時前
朱凱婷14歲女兒才貌雙全 世界芭蕾舞冠軍慈善騷彈豎琴演出 網民：靚過媽媽當年選港姐
朱凱婷14歲女兒才貌雙全 世界芭蕾舞冠軍慈善騷彈豎琴演出 網民：靚過媽媽當年選港姐
影視圈
20小時前
曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關
曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關
影視圈
21小時前