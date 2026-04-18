Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣專線小巴猛撼拖頭車尾 12人傷 七旬司機涉危駕被捕

突發
更新時間：21:54 2026-04-18 HKT
發佈時間：21:54 2026-04-18 HKT

青衣發生交通意外。今日（18日）晚上9時許，一輛專線小巴駛至長青邨青松樓對開時，與一輛拖頭發生相撞，至少12人受傷，其中2人情況嚴重，分別送往瑪嘉烈醫院及仁濟醫院。多輛消防車及救護車趕往現場進行拯救。

消息指，當時拖頭停泊在青康路路邊，小巴司機聲稱駛至上址時，突然見到有一道黑影，於是扭軚閃避，距料撞向拖頭的車尾。小巴車頭嚴重損毀，泵把及車牌飛脫，擋風玻璃破裂，有傷者席地而坐待救。警方調查後，以涉嫌危險駕駛拘捕76歲姓楊小巴司機，案件交由新界南總區交通意外特別調查隊第4隊跟進。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
8小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
4小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
7小時前
堅尼地城堅離地怪事 1000蚊紙包香口膠隨地丟 跑友發現後咁樣忍痛處理｜Juicy叮
堅尼地城堅離地怪事 1000蚊紙包香口膠隨地丟 跑友發現後咁樣忍痛處理｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
龍翔道阿嬸「自殺式」橫越6線 司機急煞險死竟露「這表情」 全網怒轟：想死唔好累人｜Juicy叮
龍翔道阿嬸「自殺式」橫越6線 司機急煞險死竟露「這表情」 全網怒轟：想死唔好累人｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
飲食
6小時前
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
影視圈
3小時前
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-18 15:46 HKT
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
影視圈
2026-04-18 13:30 HKT