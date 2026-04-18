青衣專線小巴猛撼拖頭車尾 12人傷 七旬司機涉危駕被捕

青衣發生交通意外。今日（18日）晚上9時許，一輛專線小巴駛至長青邨青松樓對開時，與一輛拖頭發生相撞，至少12人受傷，其中2人情況嚴重，分別送往瑪嘉烈醫院及仁濟醫院。多輛消防車及救護車趕往現場進行拯救。

消息指，當時拖頭停泊在青康路路邊，小巴司機聲稱駛至上址時，突然見到有一道黑影，於是扭軚閃避，距料撞向拖頭的車尾。小巴車頭嚴重損毀，泵把及車牌飛脫，擋風玻璃破裂，有傷者席地而坐待救。警方調查後，以涉嫌危險駕駛拘捕76歲姓楊小巴司機，案件交由新界南總區交通意外特別調查隊第4隊跟進。