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元朗智車保計劃｜喜見新思維防盜保障 滅罪會成員掏腰包支持

突發
更新時間：07:05 2026-04-19 HKT
發佈時間：07:05 2026-04-19 HKT

「元朗智車保計劃」將科技結合傳統防罪滅罪工作，以「一鎖一器」為電單車提供更全面的防盜保障，有曾遭遇車輛被盜的受害者現身說法，認為定位裝置是尋回失車的重要防線。資助元朗警區購買「智車保險包」的元朗區撲滅罪行委員會主席陳建業表示，樂見警方於防罪滅罪工作上善用科技，值得大力支持。

陳建業表示，滅罪委員會的角色一向是凝聚地區資源，支援防罪滅罪工作，而面對近期偷車案的挑戰，元朗警區在執法以外，更主動構思結合預防與追蹤的創新方案。當得知「元朗智車保計劃」將傳統防罪滅罪工作與科技結合，他與數位委員隨即出資購買「智車保險包」，「我們見到計劃不單止幫助電單車車主，更是向社會傳遞一個訊息，只要警民齊心、善用科技，可以預防各種罪案。」

車主可利用「智車保險包」內的防盜鎖，鎖住電單車的煞車碟令其無法被隨意推走，一旦感應到震動，防盜鎖會立即發出高分貝警報，嚇退企圖犯案的賊人。 劉駿軒攝
車主可利用「智車保險包」內的防盜鎖，鎖住電單車的煞車碟令其無法被隨意推走，一旦感應到震動，防盜鎖會立即發出高分貝警報，嚇退企圖犯案的賊人。 劉駿軒攝
若電單車不幸被盜，「智車保險包」內的定位裝置能讓車主掌握失車實時位置，同時有助加快警方尋回失車及追查偷車犯的效率。 劉駿軒攝
若電單車不幸被盜，「智車保險包」內的定位裝置能讓車主掌握失車實時位置，同時有助加快警方尋回失車及追查偷車犯的效率。 劉駿軒攝

陳建業笑言，自己與多位委員均在元朗區「生於斯、長於斯」，能夠幫到社區的事必定大力支持，多年來亦見證警隊服務不斷提升，未來滅罪委員會會繼續與元朗警區緊密合作，並在其他類型的罪案上嘗試更多創新科技及思維，將元朗建設為更安全、更宜居的社區。他亦呼籲區內電單車車主踴躍申請，「『一鎖一器』正是對愛車最有效的保障。」

定位裝置在追尋失車中往往扮演關鍵角色，區內租車公司負責人李先生分享親身經歷，指數年前曾有租客未有將車輛歸還且失去聯絡，他隨即報警求助，幸得車上設有GPS系統可以追蹤，及後發現車輛的車牌及顏色已被竊賊更改，若非能夠掌握具體位置，根本無法辨識，最終將車輛討回。

正因電單車的防盜性較其他車輛低，警方將外置的定位裝置納入到計劃中，達到取長補短的效果。李先生認為沒有定位系統，失主難以追討，「元朗智車保計劃」如同為電單車車主添加了一份保險。

元朗警區指揮官梁仲文總警司(右)表示，「元朗智車保計劃」強調「主動出擊」、「攻守兼備」及「警民合作」三大方針，善用科技提升警區治安情況。 劉駿軒攝
元朗警區指揮官梁仲文總警司(右)表示，「元朗智車保計劃」強調「主動出擊」、「攻守兼備」及「警民合作」三大方針，善用科技提升警區治安情況。 劉駿軒攝
元朗區撲滅罪行委員會主席陳建業、元朗警區刑事調查總督察冼珈瑤及市民李先生(左起)，講述「智車保險包」中防盜鎖及定位裝置的應用。 劉駿軒攝
元朗區撲滅罪行委員會主席陳建業、元朗警區刑事調查總督察冼珈瑤及市民李先生(左起)，講述「智車保險包」中防盜鎖及定位裝置的應用。 劉駿軒攝

 

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