元朗警區「智車保」善用科技守護社區 免費派發兩大法寶助車主防盜竊

2025年元朗警區錄得113宗偷車案，較前年上升30%，當中4成為電單車被盜。針對區內電單車盜竊的趨勢，元朗警區結合智慧警政與社區合作，推行「元朗智車保計劃」，透過免費派發超過500套兼顧防範與追蹤功能的「智車保險包」，將守護社區安全化被動為主動。區內電單車車主於本月20日起可掃描警方海報或單張上的二維碼進行在線申請，為「愛駒」添加多重保障。

元朗警區指揮官梁仲文總警司表示，針對去年元朗警區多宗電單車失竊案件，雖然人員透過情報分析已成功拘捕多名匪徒並起回失車，但事後追查始終較為被動，因此元朗警區聯同元朗區撲滅罪行委員會推出「元朗智車保計劃」，「主動出擊」提升區內車主的防盜意識，並透過向區內電單車車主免費派發包含防盜鎖及定位裝置的「智車保險包」，善用科技從而達到「攻守兼備」。

他亦指，要做好防盜滅罪工作，警民合作不可或缺，計劃得到元朗區撲滅罪行委員會的鼎力支持，元朗區撲滅罪行委員會主席陳建業等人慷慨解囊出資購買「智車保險包」，共同為社區安全貢獻力量，「計劃僅是一個起點，藉由更多智慧警政項目守護元朗警區。未來我們會繼續聯同滅罪委員會及地區持份者持續努力，共同達到『平安元朗』的願景。」

元朗警區指揮官梁仲文總警司（右四）、刑事調查總督察冼珈瑤（左一）、元朗區撲滅罪行委員會主席陳建業（左 四）等人介紹「智車保計劃」，將向區內電單車車主免費派發兼顧防範與追蹤功能的「智車保險包」。

「智車保險包」內的防盜鎖可鎖住煞車碟，令電單車無法被隨意推走，感應到震動更會發出高分貝警報。 劉駿軒攝

若電單車不幸被盜，「智車保險包」內的定位裝置能讓車主掌握失車實時位置。 劉駿軒攝

在車主的許可下，警方能夠取得定位資料，有助加快尋回失車及追查偷車犯的效率。 劉駿軒攝

警方將於區內失車高危地點張貼海報及派發單張，元朗區內的電單車車主掃描二維碼即可在線申請「智車保險包」。所謂「攻守兼備」，在於免費派發的「智車保險包」內含兩大法寶：高分貝警報防盜鎖及輕巧低耗電定位裝置。電單車車主可利用防盜鎖鎖住煞車碟，令車輛無法被隨意推走，一旦感應到震動，會立即發出高分貝警報，足以驚動途人並嚇退企圖犯案的賊人；萬一車輛不幸被盜，仍有第二重保障，車主可透過與定位裝置進行連結的電話，取得失車的實時位置。

計劃負責人、元朗警區刑事調查總督察冼珈瑤表示，根據過往經驗，電單車被盜經常發生在路邊、公共咪錶停車場等不設防的地方，而因電單車低防盜特性令其更容易成為賊人的目標，防盜鎖便能夠為電單車提供多一層防護，「偷車賊往往是取易不取難，設置車鎖有助令他們知難而退。」

冼珈瑤續指，即使賊人無視防盜鎖盜去車輛，警方也能夠根據定位主動出擊，迅速掌握失車位置，更可以配合其他防罪滅罪計劃如「銳眼計劃」，利用閉路電視影像尋找及鎖定賊人，有效提升緝拿犯人的效率。她強調，警方只有於車主許可下才取得定位系統資料，「警方重視市民的私隱，定位裝置的數據全權由車主自行保管，警方絕不會在沒有車主的同意下，獲取或儲存定位裝置內數據，確保市民的私隱受到充分保障。」