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全民國家安全教育日｜香港海關學院開放日 設槍械及裝備展覽 學生：令我大開眼界

突發
更新時間：17:11 2026-04-18 HKT
發佈時間：17:11 2026-04-18 HKT

為響應「全民國家安全教育日」，海關今日（18日）在香港海關學院舉辦開放日，希望讓市民大眾透過一系列互動形式的活動多角度認識香港海關維護國家安全的使命和工作。現場設有國家安全教育展覽、表演和攤位遊戲，以互動方式介紹國家安全的訊息及重要性，吸引多名師生及家長到場參與。

活動於下午2時開始，律政司司長林定國及海關關長陳子達亦有到場。現場除設有攤位遊戲外，更有海關搜查犬搜查違禁品的示範，龍獅表演及槍械及裝備展覽，令人目不暇給。

任教中文的張老師今日帶3名學生到場參觀香港海關學院，他指現場非常熱鬧，現場有很多海關及國家安全知識學習，「都好多嘢睇，希望佢哋可以認識多啲嘢」。另外，就讀小五的周同學及黎同學指現場的表演及示範很精彩，學習很多知識，「呢次活動真係令我大開眼界」。

攝影：劉駿軒　記者：曾志恒

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