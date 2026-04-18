勵進教育中心辦全港校際及團體短片製作培訓及比賽 引導青年人明白國家安全

為引導青年人明白國家安全及社會穩定的重大意義，勵進教育中心連續第5年舉辦「國。家。我」全港校際及團體短片製作培訓及比賽，為全港學生提供發揮創意的平台，並加深他們對國家、民族及社會發展的認知與理解。活動今日（18日）邀請保安局局長鄧炳強、外交部駐港公署條約法律部周倩主任擔任講座主持，向超過180位師生介紹國家安全及外交工作，並由導演高志森向參與者傳授影片創作的技巧。

活動籌委會主席李明逵致辭時表示，活動已經成為匯聚全港青少年發揮創意的年度盛事，主題「國。家。我」三字體現了個人、家庭與國家之間緊密相連的責任，「國的基礎是家，家的基礎是人，而青年人是家庭的一份子，亦是國安發展的棟樑，均連繫著家與國。」

李續指，雖然國家安全看似宏大遙遠，實則與每個人的生活及法治社會的穩定息息相關，而青年人作為未來的主人翁，更應要主動學習、深刻理解、積極參與維護國家安全活動。今次活動不單是一個比賽，更是為青年人搭建的學習、思考及表達平台，期望參加者透過培訓，可對國家安全有更立體、透徹的理解。

保安局局長鄧炳強以「香港特區維護國家安全的工作」為主題向在場學生分享，他以早前國務院發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書作引入，詳細講解國家安全的範疇、香港過去遇上的國安挑戰、政府維護國家安全的工作等。他提醒學生謹記要成為守法公民，並要做到慎思明辨，別讓危害國家安全人士乘虛而入。

外交部駐港公署條約法律部周倩主任則向參與者講解外交工作與國家安全的關係；另外學生亦參與了由導演高志森主導的劇本創作工作坊，高導演更親自向他們傳授拍攝及創作心得與技巧。

培訓為期兩日，學生除了參與今日舉行的講座與工作坊，亦會於明日（19日）參加由跨部門反恐專責組安排的反恐演習，親身體會香港紀律部隊人員的高效反恐應變能力。