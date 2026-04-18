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荃錦公路綠頂小巴捱GOGOVan撞釀13傷 七旬司機涉危駕被捕

突發
更新時間：19:16 2026-04-18 HKT
發佈時間：11:58 2026-04-18 HKT

荃錦公路發生交通意外。今日（18日）早上11時20分，一輛專線小巴沿荃錦公路往石崗方向行駛，至光板田村附近時疑收慢車速，被尾隨的一輛GOGOVan撞上。小巴上11名乘客受傷，67歲姓林小巴司機及77歲姓陳客貨車司機亦受輕傷，分別被送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理。

現場所見，小巴車尾被輕貨撞毀，輕貨車頭損毀，司機位車門被撞爛。消息稱，小巴往大帽山方向，駛至可觀自然教育中心時停車落客，惟尾隨輕型貨車收掣不及，撞向小巴車尾釀禍。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛拘捕77歲姓陳客貨車司機，他現正被扣留調查。

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