葵涌女遭前男友木錘破房門續施襲 31歲箍煲男被捕

葵涌發生傷人及刑毀案！一對男女疑因了解而分開，31歲姓何男子欲箍煲不遂，情緒激動，揮拳毆打21歲姓張前女友。女方驚惶躲進睡房，躁男取木錘狂砸房門並闖入繼續狂毆，警方到場將躁男制服，女事主傷痕累累送院。

女事主上去前男女住所後遇襲。梁國峰攝

據了解，二人於去年7月開始交往，但因性格不合，半個月前分手，張女搬離何男住所。昨（17日）晚9時左右，何男因患病，張女答應陪同就醫，前往屏麗徑3至21號葵豐樓的住所接他。其間何男舊事重提，要求復合，但遭拒絕，他不堪打擊，情緒失控，暴露恐怖一面，怒摑張女三次，兩度掐住她的脖子。

張女掙脫奔入房間反鎖，何男取出一柄木錘瘋狂砸打房門。房門被打爆後，何男強行闖入，再度拳毆張女，張女慘被扯頭髮拖出大廳，過程中，她左後腦撞擊到硬物。

混亂間，張女致電友人求救，友人聞訊擔心其生命受到威脅，代為報警。何男懷疑張女致電求助，拿起錘子怒扑其手機，禁絕對外通訊，警方接報趕至現場，當場制服並拘捕何男，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，目前仍被扣留調查。張女左後腦、左眼、左肘擦傷及右膝瘀傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。