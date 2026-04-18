呈祥道重貨翻側 壓毀石壆越過行車線險象環生 司機受困手傷

荔枝角凌晨發生交通意外。今日（18日）凌晨零時左右，一輛運菜16噸重型貨車沿呈祥道往新界方向行駛期間突然失控「自炒」，全車翻側並壓毀路中石壆，車身橫跨來回行車線，車頭更越過對面行車線。受傷司機獲救時保持清醒，經包紮後拒絕送院，警方正調查意外成因。

現場消息指，該輛四軸重型貨車沿呈祥道駛至近盈暉臺對開一處彎位落斜時，懷疑因路面濕滑導致「跣軚」，貨車隨即失控撞向路中分隔石壆，並在調頭後全車翻側。由於撞擊力猛烈，貨車不但壓毀石壆，部份車身更越過對面往觀塘方向的行車線，情況險象環生。

車禍現場一片狼籍，石壆碎塊滿地，貨車車頭擋風玻璃破毀脫落地上，零件四散，車斗內的菜疏全部翻倒，部分跌出路面。

意外發生後，貨車司機一度被困車廂內，幸其神志清醒，隨後由他人協助脫困。救護員接報趕至，發現司機手腳受傷，經即場初步包紮後，司機表示不願送院。

受車禍影響，呈祥道近盈暉臺來回方向的部份行車線需要封閉，現場交通一度受阻。警方正封鎖現場調查，初步相信貨車是在落斜轉彎時失控釀成意外。