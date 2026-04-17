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香港海關夥多部門 赴油麗邨及駿洋邨反私煙宣傳

突發
更新時間：23:37 2026-04-17 HKT
發佈時間：23:37 2026-04-17 HKT

香港海關4月16及17日與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署分別在觀塘油麗邨及沙田駿洋邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。 

海關人員於屋邨範圍內巡查及向居民介紹海關打擊私煙的工作和私煙相關法例的新修訂，包括未完稅煙草相關罪行的最高罰則已提高至罰款二百萬元及監禁七年，並向屋邨保安員講解發現懷疑私煙活動時的應對方法。

海關人員亦向區議員、居民、報販及香煙零售商販介紹香港將施行的完稅標籤制度。海關已於本年初完成為期三個月的完稅標籤制度先導計劃，並會繼續與各持份者保持緊密溝通，持續優化制度設計及執行細節。海關期望完稅標籤制度有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。 

海關會繼續加強宣傳教育，提高市民的反私煙意識。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關呼籲市民，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。

根據《應課稅品條例》（第109章），任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣五萬元。市民可致電衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。
 

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