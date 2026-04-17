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一周80宗投資詐騙涉款8000萬 TG騙徒扮加密幣專家呃走770萬

突發
更新時間：23:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：23:20 2026-04-17 HKT

警方周五（4月17日）表示，過去一周共接獲逾80宗網上投資騙案，總損失超過8000萬港元。其中，一名女性受害人因誤信 Telegram（TG）上的偽造「投資專家」，墮入「量化交易」及「AI 演算法」為名的騙局，以為會有「高回報、低風險、低門檻」投資，先後17次轉賬，最終被騙走價值約770萬港元的加密貨幣。

香港警方在「守網者」披露相關案情，指近日一名騙徒假冒「投資專家」，透過TG白撞訊息結識女事主，聲稱可利用「量化交易」及「AI 演算法」等方法，協助投資加密貨幣「穏賺」高回報。事主信以為真，按指示登入虛假投資網站，先後17次從電子錢包轉出約值770萬港元的 泰達幣（USDT）及以太幣（ETH），至騙徒指定錢包。當女事主想提現，卻被對方的各種藉口拖延及拒絕，自己方知受騙。

警方指出，加密貨幣看似入場門檻低、回報潛力高，但波動大，風險亦極高。騙徒往往標榜「AI 操盤」、「量化穩賺」，其實都是引誘受害人上當。警方呼籲，投資前必先了解該投資產品，切勿輕信網上「投資專家」，投資前亦必須核實平台或公司真偽；如有懷疑，即上守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。

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