筲箕灣中年漢家中咬舌自盡 妻子發現惜太遲
更新時間：21:56 2026-04-17 HKT
發佈時間：21:56 2026-04-17 HKT
發佈時間：21:56 2026-04-17 HKT
筲箕灣愛禮街2號一屋苑單位，今日（4月17日）傍晚6時許，一名56歲姓伍男住戶被發現輕生，妻子大驚報案。救護員接報到場，發現男事主倒臥廁所，當場不治。經初步調查，相信事主曾在上址咬舌自盡，警方於現場沒有檢獲遺書，其確實死因有待驗屍後確定。據了解，事主近日因健康問題不開心。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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