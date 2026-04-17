石鼓洲漁船疑違規拖網 漁護署調查 兩日兩宗懷疑非法捕魚

本港水域連續兩日有懷疑非法捕魚。其中在昨日（4月16日）晚上約10時半，水警人員在石鼓洲對開水域發現一艘本地船隻懷疑正在非法拖網捕魚。水警通知漁護署調查。漁護署人員在船上發現2名本地人士及4名內地過港漁工，其後在船上檢取一批拖網工具調查。

漁護署人員正循使用被禁止的器具捕魚並違反《漁業保護規例》的方向搜證及調查。禁止拖網捕魚措施已於2012年12月31日起生效。任何人士使用被禁止的器具捕魚，一經定罪最高可被判罰款港幣20萬元及監禁6個月。

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漁護署強調，拖網捕魚是非選擇性的捕魚方法，會破壞海床及損害海洋生態。禁止拖網捕魚活動可即時遏止海洋資源損耗的情況，使海洋生態逐漸恢復至可持續發展的水平，長遠得到更有效的保護。政府一直致力打擊香港水域非法捕魚活動，漁護署會繼續與相關執法部門保持緊密聯繫，及加強巡邏和嚴格執法。