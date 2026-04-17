Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

錦田驚現非法宰羊場 67歲牧場主被拘控 露天屠宰衞生惡劣

突發
更新時間：21:39 2026-04-17 HKT
發佈時間：21:39 2026-04-17 HKT

食物環境衞生署昨日（4月16日）聯同警方突擊行動元朗區錦田一個牧羊場，揭發場內非法屠宰羊隻及出售禁售食物。牧場67歲中國籍男東主被捕，涉嫌無牌經營屠場、非法屠宰食用牲口及出售禁售食物，並已被落案檢控相關罪名。

食環署提到，在牧場檢獲共重約7.4公斤的懷疑非法屠宰羊肉及內臟，並已即時銷毀，同時亦檢走一批屠宰工具。署方表示，牧羊場面積約1萬平方米，涉案人收到訂單後，會在樹下露天屠宰；現場缺乏供來去水及消毒設備，衞生惡劣，而羊隻未經檢驗，其健康及來源不明，一旦流入市面，將危及公眾。

食環署強調，十分關注非法屠宰食用牲口及售賣禁售食物的情況，會致力嚴厲執法，打擊有關違例行為。署方又呼籲市民，未經檢疫的肉類可能帶有病毒、寄生蟲等風險，對健康構成嚴重威脅。市民切勿購買來歷不明的肉類，如發現有非法屠宰活動或對零售商出售的肉類來源有所懷疑，可致電1823舉報。

7.4公斤的懷疑非法屠宰羊肉及內臟已被即時銷毀。食環署圖片
7.4公斤的懷疑非法屠宰羊肉及內臟已被即時銷毀。食環署圖片

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
00:49
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
影視圈
4小時前
七欖︱天文台一度發黃雨警告 啟德體育園啟動上蓋防漏裝置
社會
6小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
00:58
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
突發
6小時前
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
商業創科
7小時前
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
8小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
8小時前
何婉盈送別「讓愛高飛」。
親自送機 何婉盈「讓愛高飛」
馬圈快訊
9小時前
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
影視圈
10小時前