錦田驚現非法宰羊場 67歲牧場主被拘控 露天屠宰衞生惡劣
更新時間：21:39 2026-04-17 HKT
發佈時間：21:39 2026-04-17 HKT
發佈時間：21:39 2026-04-17 HKT
食物環境衞生署昨日（4月16日）聯同警方突擊行動元朗區錦田一個牧羊場，揭發場內非法屠宰羊隻及出售禁售食物。牧場67歲中國籍男東主被捕，涉嫌無牌經營屠場、非法屠宰食用牲口及出售禁售食物，並已被落案檢控相關罪名。
食環署提到，在牧場檢獲共重約7.4公斤的懷疑非法屠宰羊肉及內臟，並已即時銷毀，同時亦檢走一批屠宰工具。署方表示，牧羊場面積約1萬平方米，涉案人收到訂單後，會在樹下露天屠宰；現場缺乏供來去水及消毒設備，衞生惡劣，而羊隻未經檢驗，其健康及來源不明，一旦流入市面，將危及公眾。
食環署強調，十分關注非法屠宰食用牲口及售賣禁售食物的情況，會致力嚴厲執法，打擊有關違例行為。署方又呼籲市民，未經檢疫的肉類可能帶有病毒、寄生蟲等風險，對健康構成嚴重威脅。市民切勿購買來歷不明的肉類，如發現有非法屠宰活動或對零售商出售的肉類來源有所懷疑，可致電1823舉報。
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