荃灣綫24歲男趁列車關門搶手機 警查天眼拘人 籲乘客勿過度專注

港鐵荃灣綫一名24歲本地男子涉嫌於昨晚（16日）短短10分鐘內，分別在荔景及美孚港鐵站，趁列車關門的一瞬間搶走兩名女乘客的手機。警方憑藉「銳眼計劃」閉路電視系統及迅速調查，於今日（17日）早上在油塘區將疑犯拘捕，並成功起回贓物及犯案時衣物。警方呼籲乘客，切勿過度專注使用手機。

葵青警區刑事情報組督察吳綺淇表示，昨晚8時15分，涉案男子身處荔景港鐵站月台，趁一列列車即將關門之際突然發難，伸手入車廂內搶走門邊一名女乘客手機，隨即逃離現場。賊人食髓知味，約10分鐘後抵達美孚港鐵站月台，以同樣手法搶去另一女乘客手機，再逃之夭夭。

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葵涌分區特遣隊督察黃浩原續指，警方接報後高度重視，葵涌分區特遣隊及葵青警區刑事情報組人員隨即深入調查，翻查警隊「銳眼計劃」在內的大量閉路電視片段，迅速鎖定一名24歲姓顏本地男子，並於今日在油塘區將他拘捕，檢獲疑犯案發時黑衫豹紋褲及尋回兩名受害人的手機。

案件目前由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。警方呼籲乘客要保持警覺，在公共地方或月台等候時，應隨時留意身邊可疑人士；而且需要妥善保管財物，避免在靠近車門位置過度專注使用手機；如發現任何可疑情況，應即時向港鐵職員求助或致電報警。