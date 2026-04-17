百佳惠康傳合併｜街坊未擔心壟斷 稱網購方便：邊度抵啲咪邊度買

英國《金融時報》引述消息，稱怡和集團計劃收購長和（001）旗下的百佳超市，並擬將其與旗下惠康超市合併，報道一出引起關注。有本港街坊反應理性，認為網購普及已成常態，不一定要到超市實體舖，「邊度抵啲咪邊度買」；不過，亦有不熟悉網購、依賴實體店的市民，擔心合併後或會引發分店裁撤潮，影響購物便利。

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街坊Simon稱，平日兩邊格價，發現惠康的價錢通常比較便宜，而且應用程式也經常有特價活動，因此最近一兩年都是在惠康購物，「十成入邊，有八成喺惠康買」，因而也不相信合併後價格會上漲。不過Simon又提到，即使未來有壟斷，近年網購十分方便，故「唔一定喺舖頭買，邊度價格抵啲咪邊度買」。

至於市民袁小姐則坦言，自己不太熟悉網購，主要依照自己習慣到就近超市購物，「行到邊買到邊」，擔心合併後超市分店會減少。另一市民麥小姐就表示，平時慣常會在兩間超市之間格價，「睇下邊間特價多啲」，不擔心日後合併會造成壟斷，認為「薄利多銷，啲老闆識做」。

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