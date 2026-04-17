警拘詐騙洗錢黨3人 涉反覆租借「尿袋」及轉售超市券套現 每月洗逾11萬元

警方東九龍總區昨日（16日）展開代號「尚勇」行動，於全港多區拘捕3名年齡介乎37至40歲的男女，涉嫌與2025年8月至今年4月期間發生的91宗網購詐騙案有關，受害人合共損失約25萬港元。調查顯示，騙徒透過社交平台刊登虛假廣告，假冒車行或零售商人員誘使受害人以「轉數快」（FPS）支付訂金至未實名帳戶，隨後利用犯罪得益購買大量現金券轉售，甚至透過反覆租借及退還流動充電器以獲取現金按金等方式套現，每月清洗黑錢金額平均達11萬元，目前所有被捕人正被扣留調查。

警方2025年8月至2026年4月共接獲91宗報案，指被人透過社交平台刊登虛假廣告，假冒車行、零售商舖人員訛指有「電車一換一名額」、「汽車用品」、「家具」等優惠，或聲稱可提供的士租賃及可代辦某些申請手續，要求以轉數快（FPS）支付相關服務訂金或按金至未經實名認證的儲值支付工具戶口。惟報案人完成付款後，騙徒便會立即失去聯絡，涉案損失共約25萬元。

有見及此，東九龍總區科技及財富罪案組人員根據線報及經深入調查後，昨日（4月16日）展開代號「尚勇」的拘捕行動，主要針對網上購物詐騙活動，於全港多區拘捕1名本地男子、1名本地女子及1名外籍女子（37至40歲），涉嫌「洗黑錢」及串謀詐騙。行動中，人員檢獲4部手提電話、21張電話卡、1張記憶卡及50買張懷疑與案有關的現金券。所有被捕人現正被扣留調查。

調查顯示，被捕人會前往超級市場或便利店，利用上述未經認證的儲值支付工具戶口購買大量現金券轉售圖利；他們亦會以相同手法租借大量流動充電器，再透過退還充電器的方式獲取現金按金，以套現戶口內的餘額，從而清洗每個月平均約11萬元的犯罪得益。

東九龍總區科技及財富罪案組督察黃俊熹重申，市民不應將自己的銀行帳戶或儲值支付工具帳戶租出、借出，甚至賣出給任何人處理來歷不明的資金。帳戶一旦被用作非法用途，持有人極有可能要承擔相關刑事責任。

東九龍總區科技及財富罪案組督察黃俊熹。