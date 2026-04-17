精英運動員親歷警隊皇牌反恐試煉 周一鳴親臨打氣：賽道不同，守護的心跳同步

昔日運動場英雄，今日反恐新隊友！由警察招募組與反恐特勤隊（CTRU）首次聯手打造的「運動員招募·反恐試煉日」，今日（4月17日）於警察機動部隊總部舉行。多位本港知名運動員現身機動部隊基地，卸下運動服，配戴戰術裝備挑戰極限，展現從賽場到戰場的無縫接軌。

試煉現場硝煙味十足，參與者星光熠熠，包括鐵人三項傳奇李致和、劍擊名將張小倫及網球名將張玲，更有剛於4月登上世界排名第一的香港跆拳道女將江麗莉親身到場，為一眾挑戰者注入「世一」等級的打氣動力。多名透過警察招募組「運動員招募計劃」加入警隊的現職警務人員，以及有意投考警隊的現役年青運動員亦參與其中。

在極度高壓的反恐情景模擬中，運動員必須在分秒必爭的「戰場」上，展現出遠超常人的應變力與「齊上齊落」的團隊默契。這種「使命必達」與「永不言敗」的靈魂交織，讓現場火花四濺，展現了本地精英運動員轉型成為警務精英的無限可能。

警務處處長周一鳴及香港體育學院院長蔡玉坤亦親自監場。周一鳴指出，運動員與生俱來的鬥志、自律與堅毅，正是香港警務工作的靈魂所在：「賽道不同，但守護的心跳同步。」無論是追求金牌的毫秒之爭，還是守護市民的生死防線，強者們核心價值始終如一，決心絕不熄滅。

自 2021年推出「運動員招募計劃」以來，已有逾 200 名精英運動員選擇挑戰警務工作這條充滿正義感的新賽道。其中，前港隊壁球星級姐弟歐詠芝與歐鎮銘已成功轉換跑道成為警務督察，作為計劃的最佳代言人。這項計劃旨在發掘運動員的隱藏屬性，助他們發揮專業所長，以另一個身份繼續在社會發光發熱。如果市民也擁有一顆熱血的心，渴望在更廣闊的賽道上服務香港，可瀏覽警察招募組網頁瞭解詳情：www.police.gov.hk/recruitment。