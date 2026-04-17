香港國際創科展2026｜海關四大AI系統亮相會場 展現智慧執法最新成果

香港海關獲邀在4月13日至16日，參與由創新科技及工業局及香港貿易發展局合辦的「香港國際創科展 InnoEX 2026」，並在「AI+ 公共服務」展區，向公眾介紹多項由香港海關IT團隊研發的創新科技方案，展現香港海關在智慧執法及使用人工智能（AI）以優化工作效率的最新成果。

會場中，海關四大人工智能系統亮相，包括海關AI服務大使「小慧」，是為公眾提供便捷及貼心海關資訊的系統；AI撰寫查詢回覆文本「百答」，用以支援海關人員回覆公眾查詢，提升處理效率；智能分析程式「捕快」，用以協助案件分析及證據搜集，強化執法支援；以及「智能犬舍管理系統」，用以提升檢測海關搜查犬訓練及照料管理效能

海關強調，會繼續善用創新科技，與時並進，利用AI及先進科技，為海關工作注入更強科技動能，並為市民提供更高效、更優質服務。