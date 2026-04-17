黃雨｜鴨脷洲狂風來襲 海傍工廈棚架樹木倒塌 波及3途人及車輛
更新時間：18:51 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:51 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:51 2026-04-17 HKT
本港今日（4月17日）下午時分有暴雨狂風來襲，天文台下午4時35分發出黃色暴雨警告，並一度呼籲市民在室內地方躲避猛烈陣風。其中在南區鴨脷洲利南道海傍，今日（4月17日）下午近5時風勢突然加劇，現場港灣工貿中心一幅棚架、路邊樹木及停泊路邊的電單車均被吹至倒塌，馬路路面亦有一批雜物吹至四散，現場一片狼藉。
事件中有2名25及38歲男途人被棚竹波及，以及1名25歲女途人被強風吹倒，分別臉擦傷、手痛及頭手流血，另外亦有私家車車身受損。警方消防接報後趕至救援，將傷者送瑪麗醫院治理。
事後，警方並封鎖工廈對開道路，以免車輛及途人靠近。至下午近6時風雨趨緩，現場逐漸恢復平靜，但道路繼續封閉，以待棚架被清理。
相關報道：收工注意︱天文台發黃色暴雨警告 短期內廣泛地區可能受大雨影響
最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
2026-04-16 11:56 HKT
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
2026-04-16 07:30 HKT
親自送機 何婉盈「讓愛高飛」
9小時前