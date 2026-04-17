Pokémon卡｜觀塘兩賊企圖鑽開工廈卡舖大門 遭埋伏探員斷正

寶可夢（Pokémon 、寵物小精靈）集換式卡牌近年大熱，稀有卡牌價格水漲船高，令不少卡牌專門店成為賊人目標，近半個多月已。其中，警方經情報分析及調查後，今日（4月17日）偵破一宗針對相關卡牌店的爆竊案，當場拘捕正在企圖爆門的兩名男賊匪，檢獲一批爆竊工具，及時阻止店舖損失。翻查報道，連同警方今日公布案件，自3月31日以來，半個多月已發生至少4宗針對Pokémon卡牌的案件。

警方獲悉賊人目標 提早派員監視

警方觀塘警區重案組第一隊督察黃凱瑩表示，近日有犯罪集團針對盜竊卡牌店的高價值稀有卡。警方經深入調查得知，有賊人計劃會在觀塘一間卡牌店爆竊。東九龍總區刑事部以及觀塘警區刑事部人員因而部署聯合埋伏，並加強在目標商鋪周邊巡邏及監視。

賊人曾踩線無果 仍遭探員當場拘捕

據悉，相關卡牌店今年2月開業，位於觀塘某工廈一間約400多呎工廈分間單位。今日清晨時分，兩名男賊在踩線後抵達店外，試圖用電鑽毁壞大門電鎖，埋伏警員迅速回應，當場制服拘捕兩名賊人，並檢獲電鑽、大鎚、兩支鐵筆及一塊木板等懷疑作案工具，及時阻止店舖損失。兩男為53及38歲，分別報稱地盤工及無業，正被警方扣查。目前，案件由觀塘警區重案組第一隊跟進。

半個多月至少4宗Pokémon卡竊案 警籲加強防盜

翻查報道，連同警方今日公布案件，自3月31日以來，半個多月已發生至少4宗針對Pokémon卡牌的案件。警方指，相關遊戲卡牌近年掀起熱潮，在二手市場價值較高，呼籲商戶或者儲存卡牌場所，應加強防盜措施，例如鎖好門窗、加強防盜警報系統及閉路電視等等，以免賊人有機可乘。

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