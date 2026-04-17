警方機場放蛇截獲車隊的士 司機兜客聲稱免行李費 涉違規被檢控

機場警區今日（4月17日）上午進行一項打擊的士違規兜客的執法行動，派員喬裝乘客，成功截獲一部車隊的士，司機涉嫌在機場範圍內非法招攬乘客被檢控。

警方表示，今日行動中，警方派員喬裝抵港旅客，在機場停車場一帶觀察。一名31歲男司機向喬裝人員作出招徠，聲稱可提供的士接載服務，並聲稱豁免行李費。人員其後將的士截停，向司機調查。

警方圖片所見，相關的士為一部車隊的士。經初步調查，警方有理由相信該名司機干犯「兜客」等罪行，將會對其作出檢控。

機場警區強調，會繼續與機場管理局保持緊密聯絡，採取嚴厲執法行動，打擊機場一帶的士違規行為，以保障乘客權益。