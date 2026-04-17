Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方機場放蛇截獲車隊的士 司機兜客聲稱免行李費 涉違規被檢控

突發
更新時間：17:24 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:24 2026-04-17 HKT

機場警區今日（4月17日）上午進行一項打擊的士違規兜客的執法行動，派員喬裝乘客，成功截獲一部車隊的士，司機涉嫌在機場範圍內非法招攬乘客被檢控。

警方表示，今日行動中，警方派員喬裝抵港旅客，在機場停車場一帶觀察。一名31歲男司機向喬裝人員作出招徠，聲稱可提供的士接載服務，並聲稱豁免行李費。人員其後將的士截停，向司機調查。

警方圖片所見，相關的士為一部車隊的士。經初步調查，警方有理由相信該名司機干犯「兜客」等罪行，將會對其作出檢控。

機場警區強調，會繼續與機場管理局保持緊密聯絡，採取嚴厲執法行動，打擊機場一帶的士違規行為，以保障乘客權益。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
4小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
7小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
3小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
4小時前
收工注意︱天文台發黃色暴雨警告 短期內廣泛地區可能受大雨影響
社會
1小時前
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
10小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
2小時前