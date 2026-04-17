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上環斬人│訊匯金融創辦人「金融謝」謝兆凱遇襲 上班途中捱斬浴血

突發
更新時間：16:38 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:38 2026-04-17 HKT

上環永樂街斬人血案，事主手腳被斬傷大量流血，兇徒手法殘忍，事後警方出動警犬到上環港鐵站大圍捕，惟未有發現。據了解，被斬男子79歲，為訊匯金融集團聯合創辦人、人稱「金融謝」的商人謝兆凱。

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翻查資料，謝兆凱人稱「金融謝」，為訊匯金融集團聯合創辦人，他亦是內地房地產及酒店項目等的投資者。訊匯金融集團於1992年創立，為證券、外匯、期貨及黃金交易商。

訊匯金融集團曾捲入多宗官司，2018年警方調查訊匯金融旗下匯凱金業涉及「倫敦金」的投資騙案，到訊匯金融集團總部內搜查並拘捕18人。訊匯證券則在2019年曾因一系列內部監控缺失及監管違規，遭證監會譴責及罰款500萬元。

消息透露，今日（17日）上午約11時15分，謝兆凱的司機駕車將他載至干諾道中，準備前往位於中環廣場的公司。當謝落車步行期間，一名男子突從後靠近，持刀向他施襲。謝走避不及，手腕、左小腿及左大腿被斬傷淌血，當場倒地。而兇徒施襲後，迅速沿德輔道中、林士街方向逃去。

警員及救護員接報後趕至，將謝兆凱送往瑪麗醫院搶救。謝送院時清醒，經治理後留醫情況穩定。他向警方表示並不認識兇徒，亦無債務糾紛或與人結怨。

警方現正通緝一名涉案年約50歲的中國籍男子，案發時身穿白色上衣、黑色長褲、戴口罩，案件由港島總區反黑組第一隊跟進。

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