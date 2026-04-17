Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債

突發
更新時間：16:38 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:38 2026-04-17 HKT

上環永樂街斬人血案，事主手腳被斬傷大量流血，兇徒手法殘忍，事後警方出動警犬到上環港鐵站大圍捕，惟未有發現。據了解，遭兇徒斬傷的事主姓謝，79歲，為一間證券公司的負責人，居於半山區。

相關新聞：上環男子遭利刀插大腿淌血 兇徒遁走 途人協助報警

 

消息透露，今日（17日）上午約11時15分，事主的司機駕車將他載至干諾道中，準備前往位於中環廣場的公司。當謝男落車步行期間，一名男子突從後靠近，持刀向他施襲。謝男走避不及，手腕、左小腿及左大腿被斬傷淌血，當場倒地。而兇徒施襲後，迅速沿德輔道中、林士街方向逃去。

警員及救護員接報後趕至，將謝男送往瑪麗醫院搶救。謝男送院時清醒，經治理後留醫情況穩定。事主向警方表示並不認識兇徒，亦無債務糾紛或與人結怨。

警方現正通緝一名涉案年約50歲的中國籍男子，案發時身穿白色上衣、黑色長褲、戴口罩，案件由港島總區反黑組第一隊跟進。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
4小時前
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
6小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
10小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
4小時前
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
3小時前
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
收工注意︱天文台發黃色暴雨警告 短期內廣泛地區可能受大雨影響
社會
1小時前