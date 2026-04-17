Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境處夥多部門全港反黑工 拘21非法勞工及11僱主

突發
更新時間：16:31 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:31 2026-04-17 HKT

入境事務處於4月10日至昨日（4月16日）在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」、「銳破行動」、「銀翼行動」、聯同食物環境衞生署和康樂及文化事務署執行的「驚愕行動」、聯同香港警務處和勞工處執行的「權能者行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」及「風沙行動」，先後拘捕33人。

反非法勞工行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括貨倉、零售店及商業大廈等，共拘捕21名懷疑非法勞工及11名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為9男12女（32至63歲），當中2名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身分證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為7男4女（30至58歲）。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

入境處呼籲，市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵[email protected]、或登入入境處網址，利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
4小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
7小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
3小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
4小時前
收工注意︱天文台發黃色暴雨警告 短期內廣泛地區可能受大雨影響
社會
1小時前
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
10小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
2小時前