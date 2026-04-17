入境處夥多部門全港反黑工 拘21非法勞工及11僱主

入境事務處於4月10日至昨日（4月16日）在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」、「銳破行動」、「銀翼行動」、聯同食物環境衞生署和康樂及文化事務署執行的「驚愕行動」、聯同香港警務處和勞工處執行的「權能者行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」及「風沙行動」，先後拘捕33人。

反非法勞工行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括貨倉、零售店及商業大廈等，共拘捕21名懷疑非法勞工及11名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為9男12女（32至63歲），當中2名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身分證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為7男4女（30至58歲）。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

入境處呼籲，市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵[email protected]、或登入入境處網址，利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。