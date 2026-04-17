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海關截查港珠澳入境貨車 檢300萬元冒牌貨及另類煙 包括波衫手機料將轉口

突發
更新時間：16:07 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:07 2026-04-17 HKT

香港海關3月24日透過風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛入境貨車。經檢查後，海關人員在貨車內檢獲約1.5萬件懷疑冒牌貨物及約6000件另類吸煙產品，估計市值共約300萬元，關員遂拘捕48歲男司機。

證物圖片顯示，涉案貨物包括鞋履、手袋、手機、眼鏡、波衫等。海關初步相信，該批懷疑冒牌貨物及另類吸煙產品將會轉口至海外地區。目前案件仍在調查中，被捕男子正保釋候查。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關強調，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊冒牌物品和走私活動。市民可透過24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]網上表格，舉報懷疑違反上述條例活動。

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