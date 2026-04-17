去年致命交通意外96名死者 逾半是行人 約三分二為長者 當局加強宣傳

去年香港致命及嚴重交通意外共有559宗，涉及585人，較2024年有所下降。去年有92宗致命交通意外，共96人死亡，其中52名是行人，其中33人是長者。道路安全議會表示，今年會繼續全面加強推廣道路安全，並透過道路工程、宣傳教育及立法執法等方面，提升長者行人的安全。

警務處副處長（行動）兼道路安全議會主席葉雲龍表示，警方與運輸署會分析每宗意外背後原因及趨勢，在宣傳教育、調節交通燈號、道路設計等方面加強工作，計劃今年下旬舉行道路安全願景創作比賽，提高公眾安全意識。

葉雲龍說︰「長者通常行動比較慢，在馬路口看不清楚、聽力不清楚，影響留意附近交通情況，聽不聽到現有的發聲裝置呢，也可能反應速度沒有年輕人快，相信是長者成為交通意外受害人的主要原因，每一宗我們都會看清楚，分析背後原因，會否在道路工程、法例、執法或宣傳教育上做多些。」

葉雲龍說，香港道路安全情況一直有改善，目前本港有65個交通黑點，有38個已完成改善工程，會加快其餘工程。

道路安全宣傳運動委員會主席王嘉明表示，以往宣傳主要是在電視報章等主流媒體，近年已新增不同渠道，務求令道路安全信息「入屋」、「入腦」。本港現時亦有3個交通安全城或公園，由康文署管理。

早前，道路安全議會就舉辦「改造秀茂坪道交通安全城設計比賽」，邀請建築及設計界專業人士及學生提交方案。道路安全宣傳運動委員會主席王嘉明表示，議會共收到32份參賽作品，議會正積極研究將得獎方案納入未來翻新計劃，並希望以秀茂坪作為試點，推展至全港另外兩個交通安全城。