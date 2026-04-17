海關大數據巡查 揭多間侵權卡拉OK派對房及酒吧 全港執法拘7男女

香港海關3月16日至4月15日在全港多區採取代號「喜鵲」的執法行動，打擊經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用及售賣侵權卡拉OK播放裝置等的違法活動。行動中，海關拘捕5男2女，並檢獲28套預載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放裝置、4台載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機和一批影音器材，估計市值共約50萬元。

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊表示，海關早前根據情報分析及利用大數據系統進行網上巡查，並在版權擁有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間、酒吧，及兩名涉嫌出售預載有懷疑侵權卡拉OK歌曲播放裝置的網上賣家。

據悉，其中一名賣家更自稱是某播放裝置的香港正式官方代理，但他所提供器材，裏面所載均為侵權物品。另一涉案賣家除了提供侵權器材之外，亦「一條龍」身兼派對房及酒吧營運人，在其場所同時提供侵權卡拉OK。

時機成熟後，海關遂動員過百人執法，在中環、長沙灣、紅磡、葵涌、觀塘、荔枝角、旺角、沙田、大角咀及荃灣等全港多區，突擊搜查14間派對房間及1間酒吧，以及查兩名網上賣家分別位於彩虹及油塘的住宅單位，檢獲上述一批懷疑侵權物品及相關器材。據了解，部分器材裏面更有近年才推出的新歌，用以吸引顧客。

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊交代案情。海關直播截圖

行動期間，海關以涉嫌觸犯《版權條例》拘捕5男2女，包括一名負責人、4名員工及2名網上賣家（26歲至69歲），均正保釋候查。海關形容，這是他們首次成功瓦解一個橫跨網購、餐飲業以及娛樂場所等不同產業的侵權犯罪組織。案中有派對房間警覺性甚高，沒有駐場職員；顧客以自助形式使用，並交錢後才得悉確實地址。海關仍在跟進案件，不排除有更多人被捕。

海關呼籲營商人士必須遵守《條例》，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權擁有人查詢相關事宜。海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類侵權活動，保障版權擁有人權益。

根據《條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法。一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。此外，任何人銷售或為售賣用途而管有侵權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

海關呼籲市民可透過24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]，或網上表格舉報懷疑侵權活動。