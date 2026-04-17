海關到成都交流分享宣傳推廣 微短劇《虹翼行動》榮獲優秀作品獎
更新時間：14:39 2026-04-17 HKT
發佈時間：14:39 2026-04-17 HKT
發佈時間：14:39 2026-04-17 HKT
香港海關獲國家廣播電視總局邀請，於4月14至16日到成都出席「第十三屆中國網絡視聽大會」。論壇期間，貿易關係及公共傳訊科高級監督與內地不同單位進行深入交流，分享宣傳推廣、網絡視聽以及跨平台協作方面的經驗，進一步拓展未來交流合作網絡。
另外，早前海關與廣州廣播電視台一齊協拍的首部微短劇 — 《虹翼行動》（香港譯名：糖衣毒約），更在「第二屆國際微短劇大賽」中榮獲優秀作品獎，論壇期間獲頒榮譽證書，標誌著團隊的創意、製作及宣傳成效獲得大會專業肯定。
有關成績不但反映部門善用新媒體說好海關故事的努力，亦展現粵港合作的文化傳播與內容創作上的新成果。未來，部門亦會繼續以創新方式傳遞正向信息，深化與各地業界交流，積極說好香港故事。
大家趁機一齊重溫《糖衣毒約》啦！即刻去片！
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