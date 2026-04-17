油麻地的士客貨車相撞 連7旬的哥兩司機受傷送院
更新時間：07:57 2026-04-17 HKT
發佈時間：07:57 2026-04-17 HKT
發佈時間：07:57 2026-04-17 HKT
油麻地戲曲中心對開清晨發生嚴重交通意外。今日（17日）清晨約六時三十分，一輛客貨車沿柯士甸道行駛，當駛至廣東道十字路口準備右轉時，疑與一輛沿廣東道往尖沙咀方向行駛的的士相撞。兩車車頭迎頭互碰，發出巨大撞擊聲。
意外現場情況狼藉，客貨車左邊車頭受損，整輛車打橫停在路中。的士車頭則嚴重損毀，泵把脫落，在強大衝力下撞向路邊鐵欄始停下。
事故中兩名司機均受傷。其中穿「人字拖」75歲姓劉的士男司機首當其衝，面部和腳部受傷；44歲姓陳客貨車司機亦報稱受傷。救護員接報趕至，為兩名傷者進行初步包紮後，由救護車送院治理。
受車禍影響，現場交通一度受阻。警方正封鎖部分路段，就意外起因及是否有人不依交通燈號行駛展開調查。
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