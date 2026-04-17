港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪

港鐵車廂發生連環搶劫案。昨日晚上短短十分鐘內，兩名女乘客先後在荃灣綫列車上被搶去手提電話，賊人更刻意選在列車車門的一剎那「奪門而逃」，令事主及乘客措手不及。警方初步調查後發現兩案手法及地點極為相似，不排除為同一人所為，正全力追緝一名蓄長髮男子歸案。

首宗案件發生於晚上約八時二十三分，一名48歲姓董女乘客在荔景站附近的列車上被掠走手機。當時她由東涌前往佐敦，途中於荔景站轉乘荃灣綫。惟當她進入荃灣綫列車後，一名男子竟趁車門關上之際，突然搶去其屬OPPO FIND X9型號的手提電話，奪門逃去。女事主驚覺被搶，無奈列車已關門並開出，只能在下一站美孚，向港鐵職員求助。

正當警方接報調查案件之際，相隔僅十分鐘、即晚上八時三十三分，美孚站再發生同類案。一名三十三歲黃姓女乘客，當時乘坐荃灣綫由葵芳前往尖沙咀，期間一直在車廂內使用iPhone 14手提電話。

首宗案件發生於晚上約八時二十三分，一名女子在荔景站附近的列車上被掠走手機。

相隔僅十分鐘、即晚上八時三十三分，美孚站再發生同類案，警方不排除同一人所為。

當列車駛至美孚站，車門準備關閉期間，一名男子突然從後掠走黃女手中的電話，隨即衝出車廂。女事主驚魂甫定後向職員求助，據悉賊人衝出月台後動作迅速，更直接跳過入閘機離開車站。

警方發言人表示，兩宗案件均列作「搶劫」處理，已將其合併交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。事件中兩名女事主均無受傷，警方正追緝一名年約三十歲、蓄長髮，案發時身穿深藍色上衣及短褲的男子。