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警方聯同國際刑警等反恐聯合演練  周一鳴到場視察

突發
更新時間：02:15 2026-04-17 HKT
發佈時間：02:15 2026-04-17 HKT

香港警務處周四（16日）聯同國際刑警組織，以及來自其他地區的警隊、網絡安全機構及重要基礎設施營運方，舉行代號「潛網」的「網絡及實體反恐聯合演練2026」，以提升各界的反恐準備意識，並為應對潛在恐怖活動及未來大型國際活動作好準備。

是次演練由警方刑事部及行動部統籌，國際刑警組織、澳門司法警察局、新加坡警察部隊和網絡安全局，以及韓國國家警察廳共同參與。演練共有逾380人參與，當中亦包括香港金融管理局、一間本地銀行及一間銀行的澳門分行代表。警務處處長周一鳴亦到場視察演練。

演練首先模擬恐怖活動融資情景，展示執法部門與金融監管及營運機構的緊密協作。其後，一個跨境恐怖組織分別針對香港、澳門、新加坡及韓國的金融機構、航空業及醫療系統發動網絡及實體攻擊，企圖癱瘓重要公共服務。

演練內容涵蓋恐怖分子於大型活動場館放置爆炸裝置及操控無人機等情境，企圖製造混亂，以測試及加強各機構及單位在應對新型恐怖活動「混合式威脅」的高壓環境下的情報共享、聯合應對、快速應變及協同作戰能力，並加強執法機構與金融機構等重要基礎設施營運機構之間的合作，提升整體防禦及應變能力。

演練亦邀請一間網絡安全公司以「網絡安全特別行動小組」成員身份進行情報分析，並就各地警方在拆解網絡威脅、惡意軟件攻擊手法等方面進行測試與提供專業意見。

隨着全球恐怖活動及網絡攻擊日益複雜，跨境執法合作及情報共享對保障重要基礎設施安全尤為重要。是次聯合演練不僅有助提升各地執法機構在應對「混合式恐怖威脅」方面的協同能力，亦進一步加強區域層面的反恐合作機制，共同維護社會安全與公共秩序。

 

 

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