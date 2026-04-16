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預備役美軍殺妻逃港後落網 美媒指曾現身山頂 保安局：不評論個案

突發
更新時間：20:57 2026-04-16 HKT
發佈時間：20:57 2026-04-16 HKT

一名美國軍人涉嫌於今年2月殺害妻子後，潛逃入境香港。美國聯邦調查局（FBI）本港時間今晨（4月16日）表示，已成功在海外拘捕涉案男子，並將疑犯送返美國，惟未談及何時何處落網。香港保安局回覆《星島頭條》網查詢時表示，特區政府一直依法與不同司法管轄區進行警務合作，不會評論個別案件。翻查資料，有美國傳媒曾報道涉案男子曾在港逗留一段時間，又在山頂廣場出沒。

涉案男子名為David Varela，案發地點為美國維珍尼亞州諾福克（Norfolk）。當地傳媒WTKR報道，受害者家人亦證實了Varela被捕消息。另外，WTKR YouTube頻道的一檔播客（Podcasts）節目，早前曾引述知情者報道，稱曾在山頂凌霄閣對開遇見Varela，得悉Varela曾留港一個月，並嘗試尋找工作。

翻查資料，有美國傳媒曾報道涉案男子曾在港逗留一段時間，又在山頂廣場出沒。美媒WTKR圖片
翻查資料，有美國傳媒曾報道涉案男子曾在港逗留一段時間，又在山頂廣場出沒。美媒WTKR圖片

其後WTKR記者透過知情者取得Varela電話號碼，記者嘗試以視訊電話致電Varela，一名與Varela容貌相似的男子接聽，他自稱為David，但了解到記者來意時，隨即用手遮蔽鏡頭並掛線，之後再也無法接通。

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）今日公布Varela被捕消息，但他並未透露疑犯在何處被捕，又沒具體說明哪些夥伴提供協助。資料顯示，香港和美國自2020年暫停移交逃犯協定，至今仍未恢復。

相關報道：FBI局長宣布海外拘捕涉殺妻預備役軍人 疑犯2月起藏匿香港

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