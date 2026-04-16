有片｜屯門男童誤闖輕鐵路軌 列車一度暫停進出車站 職員及時帶回

屯門有一名男童誤闖輕鐵路軌。今日（16日）晚上7時左右，警方接獲港鐵職員報案，表示一名年約7歲的男童懷疑迷路，闖入屯門輕鐵市中心站的路軌。警員接報到場尋獲男童，並將他交還予父母。現場消息指，男童29歲父親帶着兒子出行，期間着兒子在一處小食店門外等候，豈料兒子行錯方向，導致事件。

港鐵表示，當時輕鐵車長及職員留意到一名男童闖入輕鐵屯門站路軌範圍。輕鐵車務控制中心即時安排列車暫停進出車站，輕鐵職員亦隨即帶領男童返回安全位置，並協助其報警。事件已交由警方處理。公司藉此機會提醒乘客注意安全，任何情況下都不應該擅自進入路軌範圍，另外，家長亦應小心照顧其兒童。港鐵

網上流傳片段可見，當時男童在輕鐵的路軌範圍奔跑，幸當時未有列車經過，狀甚驚險。有網民質疑為何男童可以闖入路軌，「見到小朋友及兩位警察在市中心輕鐵站，當中仲有一位港鐵職員」、「嗰度有電纜㗎喎」、「點解可以跑咗入去….」。