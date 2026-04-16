Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜屯門男童誤闖輕鐵路軌 列車一度暫停進出車站 職員及時帶回

突發
更新時間：20:15 2026-04-16 HKT
發佈時間：20:15 2026-04-16 HKT

屯門有一名男童誤闖輕鐵路軌。今日（16日）晚上7時左右，警方接獲港鐵職員報案，表示一名年約7歲的男童懷疑迷路，闖入屯門輕鐵市中心站的路軌。警員接報到場尋獲男童，並將他交還予父母。現場消息指，男童29歲父親帶着兒子出行，期間着兒子在一處小食店門外等候，豈料兒子行錯方向，導致事件。

港鐵表示，當時輕鐵車長及職員留意到一名男童闖入輕鐵屯門站路軌範圍。輕鐵車務控制中心即時安排列車暫停進出車站，輕鐵職員亦隨即帶領男童返回安全位置，並協助其報警。事件已交由警方處理。公司藉此機會提醒乘客注意安全，任何情況下都不應該擅自進入路軌範圍，另外，家長亦應小心照顧其兒童。港鐵

網上流傳片段可見，當時男童在輕鐵的路軌範圍奔跑，幸當時未有列車經過，狀甚驚險。有網民質疑為何男童可以闖入路軌，「見到小朋友及兩位警察在市中心輕鐵站，當中仲有一位港鐵職員」、「嗰度有電纜㗎喎」、「點解可以跑咗入去….」。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
10小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
影視圈
57分鐘前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
14小時前
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
8小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
5小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
7小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
2026-04-15 21:38 HKT