網購健康餐無貨要退款 事主墮假客服騙案失逾250萬元

假冒客戶服務人員電話騙案再現！警方指過去一周共接獲逾250宗網上購物騙案，總損失超過1,300萬港元，其中有受害人近日於 facebook見到騙徒開設的假冒「健康餐廣告」，之後透過廣告中的連結聯絡「假客服」，進行訂購並支付款項，惟假客服訛稱健康餐無貨，需要轉移至 WhatsApp 辦理退款申請。

受害人不虞有詐，透過 WhatsApp 聯絡「客服」申請退款，並提供銀行資料，但騙徒訛稱「退款失敗」，指示受害人在網上理財戶口透過轉數快輸入「FPS ID」，並輸入騙徒提供的「4位號碼」及「6位號碼」作轉賬。

由於受害人甚少使用網上理財，並不知道這兩組號碼實際上代表「千位港元」 及「十萬位港元」的轉賬金額，誤以為是退款程序，直至操作失敗後騙徒失蹤，翌日才發現銀行存款已被轉走，損失逾 $250萬港元。

警方提醒市民網上購物，切勿輸入陌生人提供的 FPS ID 或號碼，可能是詐騙轉賬指令，遇到退款問題要直接聯絡官方客服，切勿透過非官方渠道聯絡。

