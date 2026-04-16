5越南人組盜竊集團 戴假髮專攻無印良品MUJI 閃電掠445件衫被捕

警方搗破一個越南賊黨拘捕5人，調查顯示由去年中至今年4月，他們至少牽涉24宗發生在全港的店舖盜竊案，偷取445件衣物，約值11.3萬元。警方指案件全部涉及同一間服裝連鎖店旗下的不同分店，賊人專揀會戴「假髮帽」喬裝專向人流密集的店舖落手，數分鐘內偷取多件衣物，之後再帶到旺角或深水埗的劏房，而贓物亦會在一至兩日內被全數運走。據了解，該連鎖服裝店為無印良品MUJI。

警方自今年初接獲多宗店舖盜竊案件，發現油尖區內一間大型服裝連鎖店接連被賊人偷走大量衣物。油尖警區刑事部高度重視案件，展開深入調查及情報分析，並透過翻查大量閉路電視影像，包括警方「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，成功鎖定一個以非華裔人士組成的盜竊集團。

油尖警區刑事總督察陳熾華表示，集團成員分工非常仔細及有組織，每次犯案都會有人於店內外把風，負責偷竊的成員會迅速在貨架上將大量衣物放入手袋及環保袋，未有付款下離開，犯案過程僅數分鐘，有時更會在一日內去不同的分店進行偷竊。成員得手後，會將當日偷來的衣物交予負責接贓的成員，再以「百鳥歸巢」的方式帶到旺角或深水埗的劏房單位儲存。賊人為增加警方調查難度，犯案時會戴口罩、帽、平光眼鏡及假髮，企圖掩人耳目，而贓物亦會在一至兩日內被全數運走。

至前日（14日），兩名集團成員再於元朗及荃灣的分店內偷竊70件衣物，之後到旺角將贓物交予另一女成員，並放於一個住宅劏房。探員見時機成熟，上前截停該3人，並在劏房內起回70件衣物，全部均貼有價錢牌，同時亦檢取疑犯犯案時裝竊物的手袋、環保袋及紙袋。警方遂以「盜竊罪」拘捕兩名負責盜竊的疑犯，及以「處理贓物罪」拘捕接贓人。其後，人員於昨日（15日）及今日（16日）早上於赤柱及深水埗，分別以涉嫌「盜竊罪」及「處理贓物罪」，再拘捕一男一女的集團成員。

警方經調查後發現涉事的犯罪集團牽涉24宗盜竊案，全部涉及同一間服裝連鎖店旗下的不同分店，犯案時間由去年年中到今年4月，初步調查相信他們偷取超過445件衣物，約值11.3萬元。

警方指被捕5人年齡介乎36歲至58歲，全部持「行街紙」，已以「盜竊罪」暫控一男兩女集團成員，並於明日（17日）在九龍城裁判法院提堂，其餘被捕人士正被扣留調查。消息指，該連鎖服裝店為無印良品MUJI。 被捕的男女為越南籍，他們偷取的衣物平均每件數百元，正調查贓物會在本地舖頭轉售還是寄去海外。

油尖警區重案組高級督察衞進濤指，賊人趁店舖繁忙期間落手，他們睇準這類型大型店舖人流較多，職員比較忙碌，加上貨物沒有貼上防盜裝置，而且相隔較長時間才會盤點貨物而下手，往往職員都比較遲才發現有貨物被偷。警方呼籲店舖應加強防盜設備，例如安裝防盜閘門或防盜磁碟，增派便衣保安等，而職員亦需要時刻保持警覺，留意是否有可疑人士出沒。