珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院

今日（16日）下午12時43分，警方接獲報案，指北角寶馬山校園徑1號一學校內，一名18歲男學生墮樓。救援人員趕到，發現男生手腳骨折，昏迷不醒，連忙將他送院救治。警方正調查事件。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service