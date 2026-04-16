旺角美容師偷客信用卡「狂碌」購物 19人做facial中伏失$41萬 警拘6男女

旺角一間美容院一名美容師懷疑利用職務之便，在顧客接受美容服務期間，偷取顧客的信用卡並將之交予同黨，由同黨到不同地區的店舖「碌卡」購買智能手機、金器和保健品等，再將這些貴重貨品出售套現。警方於去年12月至今年4月，共接獲19宗市民報案指他們被偷去信用卡，涉損失共逾41萬元，經調查後在過去兩日（14日及15日）以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕6名男女。

警方新界南總區刑事部警司李木易今早在記者會講述案件，指出警方於去年12月至今年4月間，共接獲19宗市民報案，涉及他們的信用卡被偷去，並在短時間內被人在港、九及新界多處「碌卡」購買貴重物品。由於受害者數目眾多，損失金額總值超過41萬元，而犯案的手法可謂層出不窮、防不勝防，所以引起警方的高度關注。

李木易稱，在接獲多宗報案後，新界南總區刑事部立即展開深入調查，透過情報分析及翻查大量閉路電視片段（包括「銳眼」計劃下的閉路電視），警方發現該19宗盜竊案件互有關聯，原來所有受害人都曾光顧旺角一間美容院，他們在信用卡被盜前，都剛好在該美容院接受美容服務。

人員於是順藤摸瓜，成功鎖定該個盜竊集團，經鍥而不捨追查下，發現該集團的疑似主腦竟然是該美容院的一位美容師。該美容師利用職務之便，在顧客接受美容服務的時候，涉嫌偷取顧客信用卡，並隨即將偷來的信用卡，交給在美容院外負責接應的同黨。

調查顯示，案中盜竊集團的成員分工明確、各司其職，盜竊集團的犯案手法主要是在受害人接受美容療程前，會要求受害人將個人物品及手袋，放在床邊或儀器旁邊。當受害人躺平接受療程、閉眼並且精神放鬆之際，有人便趁受害人不備、順手牽羊偷取其銀包內的信用卡 ，惟每次都只會偷取受害人銀包内的信用卡，然後將銀包放回原位，相信目的是避免受害人即時發現自己的信用卡被偷去。

之後，被偷取的信用卡會交到在美容院外負責接應的同黨手上，同黨便會立即離開，前往不同地區的電器舖、金舖及藥材舖，利用偷來的信用卡購買貴重物品，包括智能手機、金器及保健品等，繼而再馬上將貴重物品出售套現。大部分受害人直至收到信用卡月結單，才驚悉信用卡被盗用，損失慘重。案件損失金額總值超過41萬元，其中單一損失金額最大的案件，涉款高達5萬元。

新界南總區刑事部在本周二及三（14日及15日）展開行動，探員發現有集團成員正在使用他人的信用卡購物，於是採取拘捕行動，以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，共拘捕4男2 女（年齡介乎39至52歲），並於其中一人身上搜獲一張屬於他人的信用卡。被捕的一名39歲女子，相信為盜竊集團主腦。

其中3名被捕人已合共被暫控一項「盜竊」及兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件於今日（16日）在沙田裁判法院提堂。警方重申，「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」皆屬嚴重罪行，一經定罪，最高分別可判處10年監禁。