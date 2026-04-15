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Pokémon卡再成賊人目標！旺角信和格仔舖遇竊失$2.8萬遊戲卡 警緝黑衣男

突發
更新時間：22:26 2026-04-15 HKT
發佈時間：22:26 2026-04-15 HKT

Pokémon寶可夢集換式卡牌在全球掀起收藏及投資熱潮，同時亦吸引不法之徒垂涎，成為搶劫案的目標。旺角信和中心一格仔舖的租戶今日（15日）向警方報案，指有兩張Pokémon卡早前被人盜去，約值2.8萬元。警方將案件列作「店鋪盜竊」，正追緝一名年約20歲，案發時身穿黑衫黑褲及攜有一個黑色環保袋的男子。

Pokémon寶可夢集換式卡牌在全球掀起收藏及投資熱潮。資料圖片
Pokémon寶可夢集換式卡牌在全球掀起收藏及投資熱潮。資料圖片

警方今日下午5時許接獲彌敦道582至592號信和中心一格仔舖的租戶報案，指翻查店內的閉路電視片段，發現一名男子於4月5日在店內盜去兩張約值2.8萬元的Pokémon卡後逃之夭夭。警方將案件列「店鋪盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕，正追緝一名年約20歲，案發時身穿黑色短袖上衣、黑色長褲、白色鞋及攜有一個黑色環保袋的男子。

翻查資料，尖沙咀加連威老道Pokémon卡牌專門店「LIGHT TCG」於上周四（9日）亦發生盜竊案，一名男子假扮顧客，趁「睇卡」時盜去兩張共值約25萬元的Pokémon卡，警方其後以涉嫌盜竊拘捕一名35歲姓伍本地男子，案件已於周一（13日）提堂。

相關新聞：Pokémon卡遇竊｜賊人周一提堂 卡片仍蹤杳 店舖疑被恐嚇勒索9萬元

Pokémon精靈寶可夢今年迎來30周年，人氣沒有隨時間衰退、反而在近幾年越來越紅，其中Pokémon卡的價格亦水漲船高，炒風極為瘋狂，甚至在近年有不少人將高價的Pokémon卡成為投資項目。

尖沙咀早前發生罕有Pokémon卡盜竊案：

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