海關一日內破兩案檢$190萬毒品 兩無業男被捕

海關昨日（14日）破獲兩宗懷疑毒品案件，檢獲190萬元毒品包括氯胺酮、冰毒、霹靂可卡因及依托咪酯煙彈。行動中，海關拘捕兩人，分別是持行街紙的33歲非華裔男子及27歲無業內地男。

毒品藏衣物內 混雜不同服飾

第一宗案件，香港海關與內地緝私部門進行聯合行動，在昨日截查一件由法國經內地到香港、報稱服飾的包裹。人員在3包衣物內發現約 3.4公斤懷疑氯胺酮，並混雜在其他不同服飾。海關毒品調查科人員跟進接手調查案件，在同日下午在長沙灣一帶展開監控遞送行動，最終拘捕一名報稱無業、持「行街紙」的33歲非華裔收貨男子。

第二宗案件，海關毒品調查科人員經深入調查，鎖定一個位於長沙灣工廈內的迷你倉，懷疑被用作毒品儲存。人員於昨日進行反毒品行動，截查一名男子，之後將他押解到迷你倉進行搜查，並檢獲 950克懷疑冰毒、52克懷疑霹靂可卡因，以及38粒懷疑依托咪酯煙彈。同時，人員在男子所穿的鞋內檢獲少量霹靂可卡因，隨即將他拘捕。被捕人為內地男子，27 歲，報稱無業。

海關表示，留意到犯罪集團招攬非本地人士進行作案的情況，企圖利用陌生面孔或容易轉換角色的特性，增加執法者執法難度，呼籲非本地人士、年輕人、學生及求職者務必提高警覺，切勿在未確認工作內容的性質或工作情況底下，貿然接受工作。