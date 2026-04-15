21歲男地盤工呃3長者$68萬 涉3宗虛構綁架電騙案被捕

警方偵破「虛構綁架」電話騙案，警方昨日（14日）拘捕一名21歲地盤男工人，涉嫌與3宗騙案有關，事件中3名長者受騙，涉款約68萬元。消息指，被捕男子為「跑腿」角色，他會相約長者到比較偏遠、沒有閉路電視的地方收取騙款，每次可獲一千至數千元的報酬。

荃灣警區在3月31日接獲一名81歲長者報案，指早上接獲一名自稱是其兒子的電話，對方訛稱被警方拘捕急需保釋金。事主信以為真，並相約騙徒同日中午在荃灣區內的公眾游泳池交收40萬元現金，騙徒取得款項後逃去無蹤，事主其後亦與兒子取得聯絡，得知受騙。

警方翻查「銳眼」計劃下的大量閉路電視片段和情報分析，昨日在黃大仙區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名21歲、報稱地盤工人的男子。警方初步相信該騙徒以同樣手法，在4月9日及4月10日詐騙兩名分別74歲及78歲長者，涉款共28萬元。消息指，被捕男子為「跑腿」角色，他會相約長者到比較偏遠、沒有閉路電視的地方收取騙款，每次可獲一千至數千元的報酬。被捕男子現正被扣留調查。案件交由荃灣警區重案組跟進。

警方提醒市民，如收到自稱親友來電，聲稱被警方或其他執法部門拘捕及要求大額現金，應提高警覺，主動核實對方身份或向其他親友求證。虛構綁架電話騙案的受害人多為長者，部份更會去到銀行提取大量現金，如果銀行職員見到有長者神色慌張、無緣無故提取大量現金或匯款到不明戶口，就需要多加留意，提醒對方小心騙案。如有懷疑，可以致電警方防騙易24小時熱線，18222查詢。