騙徒藉贈書結織退休富婆 設投資騙局半年內呃走2600萬及金條

警方上周四(9日)接獲一名63歲女子報案，指早前經一網上平台認識一名自稱投資專家的男子，對方其後透過網上通訊程式說服其投資股票。女事主於2025年11月先按指示匯入十萬元至對方指定的銀行戶口，及後在半年內按指示把共約2600萬元現金和一條約值43萬元的金條，先後26次交予14名男子，惟女事主其後懷疑受騙，遂報案求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區刑事調查隊第五隊人員跟進，暫未有人被捕。

事主為一名退休人士。消息透露，2025年9月，受害女子在Facebook看見一篇帖文指有免費書本送出，於是聯絡該發帖人，約一個月後，受害人收到書本，並被發帖人拉入「Line」的應用程式聊天群組，群組內有自稱是台灣投資公司的專家，聲稱他有投資貼士，游說受害人於一個虛假應用程式投資台灣及美國股票市場。

受害人依照指示，於2025 年11月7日存入金錢獲得盈利。該名「專家」要求受害人提升投資金額。由於受害人得到「甜頭」信以為真，於是根據「專家」指示，在2025年11月11日至2026年4月1日期間，共計26次將總數約2500萬港元及一條約值43萬元的金條，到銅鑼灣加寧街9-11號外分別交予14名男子。其後受害人一直未能取回金錢，所以她前往該台灣投資公司的辦公室，對方職員表示完全不知道有關虛假應用程式的事宜，受害人始知受騙，於是報案。案件共涉及騙款約港幣約2600萬元。



警方提醒市民，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判監十四年。